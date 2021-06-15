Победители Гран-При России по мотокроссу определились в «Орленке»

Фото предоставлено "Орленком"

В Краснодарском крае на трассе Всероссийского детского центра «Орлёнок» прошёл первый этап чемпионата мира по мотокроссу – MXGP of Russia 2021. В этом году Россия впервые открывала мировую гоночную серию MXGP, которая теперь продолжится в Великобритании и ещё 14 странах, от Аргентины до Индонезии.

За два дня соревнований Гран-При России посетило почти 10 000 зрителей. Суббота 12 июня была полностью отдана российским соревнованиям на Кубок «Орлёнка». Впервые молодым российским гонщикам классов 85 и 125 куб.см была предоставлена возможность показать себя на мировой трассе с огромным количеством зрителей и трансляцией в прямом эфире. А за ходом заездов с интересом наблюдали иностранные команды и многочисленная пресса. После напряжённой и яркой борьбы под жарким южным солнцем на трассе определились сильнейшие пилоты. Ими стали:

- Александр Анферов (#25, г.Челябинск) в классе 85 куб.см; - Илья Хабиров (#721, г.Москва) в зачёте 2Т класса 125 куб.см; - Алексей Орлов (#747, г.Краснодар) в зачёте 4Т класса 125 куб.см.

А в воскресенье 13 июня на трассу вышли звёзды мирового мотокросса и показали «высший пилотаж» в двух классах чемпионата мира – MXGP и MX2. В Гран-При России стартовало 56 пилотов со всего мира, в том числе 6 российских спортсменов: Всеволод Брыляков (#18), Георгий Валякин (#123), Александр Шершнев (#425) и Святослав Проненко (#701) в топ-классе MXGP, и Тимур Петрашин (#730) с Даниилом Баландиным (#655) в классе MX2. События на трассе напоминали калейдоскоп и определить фаворитов было трудно до последнего момента. «Орлёнок» снова показал всю сложность и зрелищность мотокросса, а зрители активно поддерживали спортсменов.

В итоге после двух заездов в каждом классе победу одержали: - Том Виалле (#28, Франция) в классе MX2; - Тим Гайзер (#243, Словения) в классе MXGP.

Великолепную организацию гоночного уик-энда Гран-При России отметили многие, в том числе многочисленные зрители, восторженно и тепло отзывавшиеся о происходящем в своих соц.сетях, международные наблюдатели, и впервые посетивший MXGP of Russia Президент международной мотоциклетной федерации Хорхе Виегас, оставшийся под впечатлением от поездки в Россию.