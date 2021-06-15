В Сочи спасатели на вертолете эвакуировали с гор туриста, сломавшего ногу

Фото пресс-службы ЮРПСО

Утром 13 июня спасателям поступило сообщение, что во время отдыха в палаточном лагере на перевале Тхач 26-летний турист поскользнулся и сломал ногу. У молодого человека поднялась температура, ему срочно требовалась помощь.

- В связи с удалённостью района и сложным горным рельефом, за пострадавшим направили вертолет. Но из плохой погоды вылететь не удалось. К месту происшествия на автомобиле высокой проходимости и далее пешком выдвинулась группа спасателей. Дойдя до пострадавшего, сотрудники МЧС оказали травмированному туристу первую помощь – наложили на поврежденную конечность шину и иммобилизовали голеностопный сустав, - сообщили «КП»-«Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.

А утром 14 июня мужчину транспортировали на вертолете Ка-32. Молодого человека подняли на борт вертолета и вместе с его товарищем. В городе пострадавшего передали «скорой».