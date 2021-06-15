Выпускникам школ Краснодарского края вручат аттестаты с 16 по 26 июня

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выпускники школ получат аттестаты 16 по 26 июня. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- 9 классам аттестаты вручат с 16 по 19 июня, а одиннадцатиклассникам – 25-26 июня. Мероприятия в школах состоятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и антитеррористических мер, - отметили в администрации региона.

Школам рекомендовано разбить классы и вручать документы в разные дни, если выпускников в этом году в одной школе много.

В 2021 году на Кубани выпускается более 85 тысяч школьников – 61 тысяча девятиклассников и 25 тысяч – одиннадцатиклассников.