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Общество15 июня 2021 14:12

Выпускникам школ Краснодарского края вручат аттестаты с 16 по 26 июня

Выпускные вечера пройдут с антиковидными требованиями
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выпускники школ получат аттестаты 16 по 26 июня. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- 9 классам аттестаты вручат с 16 по 19 июня, а одиннадцатиклассникам – 25-26 июня. Мероприятия в школах состоятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и антитеррористических мер, - отметили в администрации региона.

Школам рекомендовано разбить классы и вручать документы в разные дни, если выпускников в этом году в одной школе много.

В 2021 году на Кубани выпускается более 85 тысяч школьников – 61 тысяча девятиклассников и 25 тысяч – одиннадцатиклассников.