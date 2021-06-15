В Сочи увеличивают количество коек в ковидных госпиталях

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В связи с осложнение обстановки в коронавирусом в Сочи увеличивают коек в ковидных госпиталях. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- Увеличена коечная емкость в инфекционной больнице №2 и городской больнице №3. При необходимости будет оперативно развернут ковидный госпиталь на базе городской больницы №5, - написал в своем Telegram-канале глава города.

Он также отметил, что в городе также увеличено и количество так называемых ковидных бригад с четырёх до семи человек. К тому же, в Сочи прикомандированы врачи из других регионов, на время курортного сезона в город прибыл 51 медик.

В Сочи продолжается прививочная кампания. Для вакцинации дополнительно в Адлер минздрав края выделил два мобильных комплекса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске уже начали ужесточать масочный режим и штрафовать за его несоблюдение.