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В Краснодаре обсудят концепцию развития двух участков вдоль Карасунских водоемов. Власти вместе с жителями решат, как благоустроить территории.

Два участка вдоль Карасунских озёр переходят на баланс города. Участки по улице Карасунская 2/3 и 2/1 будут благоустроены. Но концепцию развития власти обсудят сначала с местными жителями.

— Есть ряд предложений, которые сами жители высказывали при встрече с руководителями ТОСов, — сказал Евгений Первышов. - Поэтому несколько вариантов необходимо проработать. Однозначно это должен быть социальный объект.

Один из участков был под арестом, у мэрии много времени ушло на снятие ограничительных мер.

Напомним, Карасунские озера в Краснодаре стали прудами и перешли в городскую собственность. Теперь чистить и благоустраивать водоемы и территорию вокруг будет муниципалитет.