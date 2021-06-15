С начала года в реках Кубани утонули трое детей

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Краснодарском крае с наступлением летних каникул чаще стали происходить несчастные случаи на воде. Родителей призывают следить за детьми и не отпускать одних к рекам.

- В 2019 году в реках утонули 9 детей, в 2020 - 12 детей, в этом году произошли уже три трагедии, ещё двоих мальчик, которых унесло течением реки, ищут водолазы, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань " в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что нужно соблюдать правила безопасности на воде, быть бдительными. Также в МЧС рекомендовали не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не заплывать в необорудованных для этого местах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 14-летний мальчик утонул в Белореченское районе, также река унесла жизнь ребенка в Кавказском районе.