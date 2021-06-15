Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре скорректируют разрешение на строительство двух жилых комплексов. Данное поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании общественного градостроительного совета. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Глава региона отметил, что за два года было выдано свыше 100 разрешений на строительство с нарушениями, которые касались плотности застройки, наличия парковок, мест в образовательных учреждениях.

- Каждый документ необходимо скорректировать и привести к тем нормативам, которые обеспечат комфортную жизнь горожан, – сказал Вениамин Кондратьев.

Речь, в частности, идет о домах на улицах Милютинской и Кирилла Россинского.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае заново проверят все выданные разрешения на строительство многоквартирных домов. Проекты, которые не соответствуют нормам, будут изменены.