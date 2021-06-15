ЕР отчиталась за работу по поддержке семей с детьми за 5 лет

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Одной из основных мер поддержки явилось расширение программы маткапитала, пишет nashgorod.ru. Он повысился на 200 тыс. руб. и стал индексироваться. Сейчас можно получить выплату и на первого ребенка, а сам процесс оформления стал более удобным. Кроме того, изменения затронули и использование материнского капитала. Сегодня эти деньги можно использовать для строительства частного дома.

“На улучшение жилищных условий многодетных направлена и выплата в 450 тыс. руб. Деньги предоставляются для погашения ипотеки, включая льготную. Эту меру уже использовали около 70 тыс. семей”, - отметила координатор проекта ЕР “Крепкая семья” Ольга Окунева.

Кроме того, при поддержке “Единой России” введены новые выплаты для семей с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17. Последние вступят в силу с 1 июня. Расширены меры поддержки и для беременных женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. С июля 2021 г. за постановку на учет на ранних сроках беременности начнут выдавать по 6350 руб. в месяц. В период декретного отпуска женщины смогут получать дополнительное образование по месту фактического места жительства, а не только по месту регистрации.

Кроме того, вдвое увеличилась сумма ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Сейчас это 6750 руб. Кроме того, увеличен максимальный объем выплаты для оставшихся без работы во время декрета: с 6 тыс. руб. до 13 504 руб.

Корректировки затронули и сферу детского отдыха. По инициативе “Единой России” родители уже могут вернуть 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом, по информации сайта ER.ru, многодетные родители сейчас могут спланировать отпуск в удобное для себя время.

До этого председатель ЕР Дмитрий Медведев начал отчетную кампанию партии и подвел итоги ее работы за 5 лет. Он сообщил о реализации предвыборной программы 2016 г.: она прошла проверку на прочность и сохраняла свою актуальность в течение всего этого времени.

«Мы, как правящая партия, должны помогать родителям Кубани в создании лучших условий жизни.

Именно поэтому депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали инициативу фракции «Единой России» использовать региональный материнский капитал на медицинскую реабилитацию детей.

Немаловажной стала дополнительная поддержка семей с детьми в связи с пандемией. В 2021 году на социальные выплаты в Краснодарском крае направлено около 31 миллиарда рублей. Это позволит поддержать более 70 тысяч кубанских семей», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.