Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани единую концепцию комплексной жилой застройки разработают до 1 августа. Об этом стало известно на заседании общественного градостроительного совета, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Я ставил задачу разработать единые требования к комплексной застройке, проработать изменения в краевое градостроительное законодательство, чтобы привести к единому знаменателю застройку в крае, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что перед региональными властями стоит задача не допустить новых проблемных объектов, для этого они должны соответствовать всем нормативам. Краевой департамент по надзору в строительной сфере обратил внимание на допускаемые нарушения.