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В Краснодаре стартовала выездная вакцинация от коронавируса. Врачи посещают маломобильных граждан на дому и трудовые коллективы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

— И по всем структурным подразделениям администрации, каждый знает свои подведомственные и крупные предприятия, давайте составим график, согласуем его с Минздравом и сделаем выездные мероприятия по всем предприятиям, которые изъявят желание, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Кроме того, организована коллективная вакцинация населения, проживающего на отдаленных территориях.

По словам Евгения Первышова, коронавирусом чаще стали болеть молодые люди: от 25 до 35 лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани за сутки выявили 105 человек с COVID-19, в том числе 10 детей. Ситуация с коронавирусом в регионе осложняется.