Орлята покоряют туристические тропы

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Победители и призёры всероссийских слётов и лауреаты краеведческих учебно-исследовательских конференций стали участниками фестиваля краеведов-туристов.

Во Всероссийском фестивале краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не сдаваться», который проходит в «Орлёнке» с 30 мая по 19 июня, принимают участие 74 ребёнка из Вологодской, Московской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики. Они являются победителями и призёрами всероссийских и региональных слётов, конкурсов, олимпиад, лауреатами краеведческих учебно-исследовательских конференций, экспедиций, проводимых в 2019-2021 годах.

«Работа в туристическом направлении тренирует у детей сразу несколько важных качеств: решительность, умение быстро ориентироваться в непростых условиях, способность прийти на помощь товарищу. На Всероссийском фестивале краеведов-туристов дети с помощью опытных специалистов расширяют свои знания в области туризма, преодолевают себя, личностно растут и получают очень полезные навыки, которые им обязательно пригодятся в жизни» , – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках программы дети посещают занятия по туризму, народному искусству, эколого-туристской деятельности, а также проходят обучение в Центре туристской подготовки. Там ребята учатся пользоваться приёмами ориентирования, определять места для организации ночлегов, читать и расшифровывать основные топографические знаки, выбирать снаряжение и использовать его в условиях похода, проводить экологические исследования местности, составлять творческие отчёты о походе.

После освоения обучающей программы юные туристы проверяют свои знания на практике, покоряя настоящие туристические тропы. Так, участники смены уже побывали в походе на гору Барабанщиков с ночёвкой: разводили огонь, расставляли палатки, готовили ужин.

«В 2019 году я участвовала во Всероссийском слёте юных краеведов, который проходил в Севастополе. Наша команда победила, и мы все получили путёвки в «Орлёнок». Я очень рада здесь оказаться, потому что в Центре я узнала много полезного на занятиях по туризму и краеведению. Мы учимся ориентироваться на местности, а также тренируемся и участвуем в соревнованиях. Например, недавно у нас было занятие, где необходимо было сориентироваться по карте и найти 5 пунктов» , – прокомментировала участница шестой смены из Московской области Варвара Власова.

Кроме того, для ребят проходят соревнования по технике пешеходного туризма и конкурс туристской песни. По итогам участия в программе мальчишки и девчонки получат сертификаты, грамоты и дипломы.

Организаторами программы выступают Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», ВДЦ «Орлёнок».