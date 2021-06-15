На Кубани в течение двух лет будет решена проблема водоснабжения Черноморского побережья. Фото: Юлия БАРАНОВА

На Кубани в течение двух лет будет решена проблема водоснабжения Черноморского побережья. Об этом первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил на пресс-конференции 15 июня.

- В течение двух лет будет закрыта проблема с водой для Черноморского побережья, - отметил Андрей Алексеенко. - В течение трех лет - для Ейска и Азовского побережья. За пять лет построим новую магистраль на Таманский полуостров.

Первый вице-губернатор Краснодарского края обратил внимание, что таких темпов реконструкции системы водоснабжения в крае не было никогда.

- По сути, мы строим систему магистральных водоводов Кубани заново, - заключил Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что крупный водопровод в Геленджике закончат строить в июне 2021 года. Он соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами «Южный» и «Парус».