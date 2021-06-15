Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани одновременно строится 59 крупных социальных объектов. Это школы, детские сады, спорткомплексы, бассейны, центры единоборств, сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на пресс-конференции 15 июня.

- Масштабы строительства социальных объектов в крае сегодня сопоставимы только с Олимпийской стройкой, - отметил первый вице-губернатор. – Например, новый корпус детской краевой клинической больницы в Краснодаре будет сдан через год 1 июня 2022 года.

По его словам, до конца 2021 года завершится строительство Дворца водных видов спорта в Краснодаре. В нем разместятся четыре бассейна площадью 40 тысяч квадратных метров.

Как сообщалось ранее, детский сад в краснодарском поселке Водники готов на 75%.