Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани новая система градостроительства позволит исключить точечную застройку городов. Нормативные документы разрабатываются совместно с институтом Генплана Москвы. Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на пресс-конференции 15 июня.

Новая система градостроительной деятельности позволит исключить точечную застройку городов Кубани, - обратил внимание Андрей Алексеенко.

Он напомнил, что на Кубани обозначено четыре вида комплексного развития территорий - жилой, нежилой, новой и незастроенной. При этом ни одного разрешения на строительство не выдается без ясности наличия мест для юных краснодарцев в школах и детских садах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани одновременно строится 59 крупных социальных объектов.