Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани в 2021 году будут достроены 13 тысяч квартир обманутых дольщиков. С 2015 года в крае сдали около 48 тысяч квартир в долгостроях. Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на пресс-конференции 15 июня.

- До конца 2021 года в регионе будут достроены 13 тысяч квартир обманутых дольщиков, - отметил Андрей Алексеенко. - Мы не видим никакого риска по завершению их строительства.

Только в Краснодаре в 2021 году сдадут 15 долгостроев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре сдали вторую очередь долгостроя ЖК «Авиатор». Завершить строительство ЖК планировали еще шесть лет тому назад.

Новый инвестор завершил долгострой в микрорайоне Гидростроителей на улице Валерия Гассия, 2.