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Общество15 июня 2021 19:41

В Краснодаре решить социальные проблемы помогут программы комплексного развития каждого района

Новые районы краевого центра должен стать эталонными по удобству для жизни
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре решить социальные проблемы помогут программы комплексного развития каждого района. Новые районы краевого центра должен стать эталонными по удобству для жизни. Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на пресс-конференции 15 июня.

Решать застарелые социальные проблемы Краснодара возможно только через программы комплексного развития каждого района города. Краснодару нужен глубокий анализ инфраструктурных и социальных проблем. Вместе с учеными и с учетом мнения людей. И он должен быть в основе всех программ развития города, - отметил первый вице-губернатор региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 913 млн рублей выделено из краевого бюджета на продолжение строительства трамвайной линии по улице Московской в Краснодаре – ее сдадут уже в начале 2022 года.