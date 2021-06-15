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Ночные автобусные маршруты будут запущены в Сочи. С 16 июня общественный транспорт до утра будет возить пассажиров из аэропорта и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Так, автобус №57 от железнодорожного вокзала Олимпийского парка будет отправляться в аэропорт каждые два часа с 00 часов. А маршрут №105э до центра Сочи после полуночи будет курсировать каждый час.

– Если маршруты будут пользоваться спросом у пассажиров, сеть охвата общественного транспорта ночью будет расширена, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи запустили новые автобусные маршруты. Схема движения общественного транспорта составлена с учетом пожелания жителей и туристов.