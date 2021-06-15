Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани открыты 239 пунктов вакцинации от коронавируса. Бесплатно сделать прививку могут как местные жители, так и туристы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

- Сделать прививку на Кубани могут и жители всей страны, приехавшие на отдых. В том числе, только вторым компонентом, если первый получили в своих регионах, - уточнили в оперштабе.

В целом специалисты характеризуют санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, как стабильную. Хотя, в последние дни наблюдается рост числа зафиксированных случаев COVID-19. Опасную инфекцию подхватывают более 100 человек ежедневно, что сравнимо с зимними показателями заболеваемости.

- На данный момент введение дополнительных ограничений не планируется. Но это решение во многом зависит от темпов вакцинации в регионе и формировании коллективного иммунитета, - заключили в оперштабе. - Призываем жителей и туристов активнее прививаться.