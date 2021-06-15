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В Сочи 9-летний мальчик упал в открытый люк и получил серьезные травмы. По данному факту прокуратура Центрального района возбудила уголовное дело, фигурантом которого стал и.о. главного инженера ООО «УК «РЭО-10». Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ребенок наступил на люк в районе дома № 80 «Б» на улице Клубничной. Железная крышка провалилась и он упал на три метра в глубину. В итоге школьник получил многочисленные травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

- В настоящее время проводятся следственные действия, - рассказали в прокуратуре. - Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей - п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.