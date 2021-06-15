В Сочи по числу первых стобалльников лидирует восьмая гимназия

Гимназия № 8 в Сочи

В Сочи по числу первых стобалльников лидирует гимназия № 8. Максимально возможный результат ЕГЭ здесь получили сразу два ученика. Об этом сообщили в управлении по образованию и науке городской администрации города.

- Объявлены предварительные результаты экзаменов по химии, географии и литературе, которые прошли 31 мая, - рассказали в управлении. – В Сочи пять выпускников получили сто баллов, в том числе двое учеников гимназии № 8.

Единственным в городе стобалльником по химии стал одиннадцатиклассник гимназии № 8 Антон Солдатов. Другой гимназист - Павел Капиносов - показал максимальный результат на экзамене по литературе.

- За высокими достижениями – огромная работа и выпускников, и педагогов, - прокомментировали в гимназии № 8. – Кроме того, немаловажную роль играет дисциплина, эффективная организация учебного процесса и правильная мотивация подростков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что ученик 11 класса сочинской гимназии № 8 Данила Демин получил золотую медаль в индивидуальном зачете Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics в Бухаресте (Румыния).