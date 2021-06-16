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В горах Адыгеи обнаружено тело туриста. Следователи отдела по Майкопскому району проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Останки мужчины нашла группа путешественников в районе плато Лаго-Наки, в урочище скалы Нагой-Кош.

- Предположительно, обнаруженное тело может принадлежать пропавшему без вести туристу из Москвы Руслану Абдуллину, - отметил представитель пресс-службы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего, причины смерти и личности погибшего назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Адыгее нашли тело второго унесенного течением реки туриста. По предварительной информации, им может быть один из пропавших.