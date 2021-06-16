Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 июня 2021

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Отключения света в Сочи 16 июня 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

С 05:00 до 20:00 под отключение попадут ул. Лениноканская, Краснопролетарская, Воронежская, Костромская, Щербиновская, Мостовая, Кузнечная, Демократическая, Старонасыпная, Насыпная.

Хостинский район

16 июня с 08:00 до 17:00 электричество частично выключат на ул. Земляничная, СТ "Восход", СТ «Заречное», СТ «Энергия», ул. Персиковая, Красносельская, Амбровая, СТ "Горный сад", Раздольная, Изобильная, Саят-Нова, переулок Лозовой (частично), Транспортная, 130, Следопытов, СТ "Фронтовик", Тепличная, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/1, ул. Амбровая 10, Кленовая, санаторий «Спутник», Кипарисовая, Малая, Береговая, Краевско-Греческая, село Краевско-Армянское, Измайловская, пер. Надежды, пер. Мостовой 24, 29, 25Б, Аллея Челтенхема, Чекменева, Профсоюзная, Мацестинская, Фурманова, Видовая, Бытха, Курортный проспект. Есауленко, Благодатная, Коммунальная, Дивноморская.

Центральный район

С 08:00 до 17:00 обесточат ул. Восточная.

Лазаревский район

С 08:00 до 19:00 не будет света в п. Головинка, ул. Медицинская, пер. Крылова, п. Верхне-Армянское Лоо, пер. Лорийский, ул. Краснооктябрьская; п. Лазаревское ул. Победы 100; п. Хатлапе, аул Хаджико, ул. Цамжапх.