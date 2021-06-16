Что произошло за ночь 16 июня: более 200 пунктов вакцинации открыли на Кубани для жителей и отдыхающих

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«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 16 июня в Краснодарском крае.

На Кубани открыты 239 пунктов вакцинации от коронавируса. Бесплатно сделать прививку могут как местные жители, так и туристы. В целом специалисты характеризуют санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, как стабильную. Хотя, в последние дни наблюдается рост числа зафиксированных случаев COVID-19.

В Краснодаре стартовала выездная вакцинация от коронавируса. Врачи посещают маломобильных граждан на дому и трудовые коллективы.

Члену банды цапков вернули 17 миллионов квадратных метров земли после закрытия уголовного дела. С собственности Вячеслава Цеповяза сняли арест.

На Кубани в течение двух лет будет решена проблема водоснабжения Черноморского побережья. На такие высокие темпы реконструкции в регионе вышли впервые.