Погода в Краснодаре на 16 июня 2021 года: город попадет во власть затяжного дождя

Дожди в регионе будут идти в течение двух дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказываем, какой будет погода в Краснодаре на 16 июня 2021 года. По данным метеорологов, 16 июня в городе будет дождливо, к вечеру осадки усилятся.

- В Краснодаре ожидается сильный дождь с грозой. Ночью и утром туман. Днем временами порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 25-27 градусов. Дождь продолжится и 17 июня, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю также ожидаются ливни. В реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.