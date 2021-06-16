Вторую очередь бульвара Симферопольского в Краснодаре благоустроят до конца 2021 года

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Вторую очередь бульвара Симферопольского начнут благоустраивать уже в ближайшее время после оформления необходимой земельно-правовой документации. Зелёную зону приведут в порядок на участке от улицы Сормовской до Приозерной. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

- Уже готов эскизный проект, выделено необходимое финансирование. Планируется, что все работы завершат до конца 2021 года, - сообщили “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе мэрии.

Также в этом районе в 2022 году приступят к благоустройству бульвара Сормовского. Сейчас подготавливается необходимая документация, ведется проектирование.