Начальнику участка энергосбытовой компании в Майкопском районе дали условный срок

Прокуратура намерена обжаловать приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году в Майкопе сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея задержали начальника участка энергосбытовой компании в Майкопском районе Сафербия Даурова. По данным правоохранителей, он вымогал 200 тысяч рублей у руководителя гостиницы за подключение к энергоснабжению. После этого СК возбудил дело по статье “Коммерческий подкуп”.

Гособвинение запросило наказание Даурову в виде 5 лет 8 месяцев колонии общего режима и штрафом в 6 млн рублей. При том, что санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы либо штрафом в размере до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа, а в случае с Дауровым до 12 млн рублей.

Но решением суда Даурова приговорили лишь к условному сроку.

- Сафербий Дауров осужден к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 500 тысяч рублей, - сообщил “КП”-Кубань” источник в правоохранительных органах.

Ввиду чрезмерной мягкости наказания прокуратура Майкопского района намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке.