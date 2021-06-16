Путин вылетел из Адлера в Женеву на встречу с Байденом

Скриншот с flightradars24.ru

Президент России Владимир Путин находился в своей сочинской резиденции. 16 июня около 11 утра его самолет вылетел из Адлера в Женеву на встречу с Джоном Байденом.

Планируется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начнется в 14:00.

Саммит глав государств продлится 4-5 часов с учетом перерывов. Президентское рандеву может стать главным политическим событием года.

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Саммит Россия-США в Женеве: Как и о чем будут договариваться Путин и Байден

16 июня 2021 пройдет, пожалуй, главная встреча года в мировой политике. В Женеве, на вилле La Grange, Владимир Путин увидится с Джо Байденом. Этого события ждут все главные СМИ планеты: на саммит уже аккредитовалось 300 журналистов. От «Комсомолки» в Швейцарию отправились сразу два корреспондента — старожила Кремлевского пула, политобозреватель Александр Гамов и спецкор «КП» в США Алексей Осипов — их репортажи о ходе переговоров президентов в режиме реального времени можно будет читать на сайте kp.ru и слушать на радио «Комсомольская правда» (продолжение).