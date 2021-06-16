На Кубани создали более 370 природоохранных территорий

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о состоянии зеленых зон в регионе. Он отметил, что на сегодняшний день в регионе создано 370 таких территорий, но они будут только развиваться.

- В прошлом году мы создали пять новых особо охраняемых территорий и увеличили их площадь до 930 тысяч гектаров. Это 11% всей территории края. У нас богатейшая и разнообразная природа. Сохранить ее – наша обязанность, - сказал Кондратьев.

Кроме того, с 2015 года в крае открыли 16 новых особо охраняемых территорий. В их числе природные парки «Анапская пересыпь» и «Маркотх».