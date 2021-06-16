«ТНС энерго Кубань» рекомендует оплатить счета за электроэнергию до изменения тарифов

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея напоминает об изменении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 июля 2021 года.

В соответствии с решением региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 11.12.2020 № 41/2020-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» тарифы (c учетом НДС)составят:

- для городского населения – 5,24 руб/кВт ч, - для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – 3,67 руб/кВт ч, - для сельского населения – 3,67 руб/кВт ч, - для населения, проживающего на территории садоводческих некоммерческих товариществ - 5,24 руб/кВт ч,

Документом установлены предельные величины изменения средней платы за услуги ЖКХ по всем регионам. Последний раз цены на электроэнергию изменялись в июле 2020 года.

Для расчета июньского потребления по действующим тарифам настоятельно рекомендуем передать показания индивидуальных приборов учета и произвести оплату до 25 июня 2021 года.

«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить долги и оплачивать потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме.