Фото банка Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mastercard Business Preferred для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Премиальная бизнес-карта выпускается в рублях РФ и в иностранной валюте (доллары США и евро).

Ключевые возможности премиальной карты:

-кешбэк до 7%, максимум 5 000 руб./мес.;

-снятие наличных в банкоматах Банка Уралсиб до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно;

-консьерж-сервис – юридическая и бухгалтерская помощь, заказ авиа- и железнодорожных билетов, подбор и бронирование отелей, аренда автомобилей, доставка цветов и ряд других услуг;

-Lounge Key – сервис, предоставляющий держателям карт и их гостям 2 бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов в год;

-повышенные лимиты на снятие наличных и оплату покупок в магазинах/интернете;

-до 3% годовых на остаток по карточному счету;

-бесплатный SMS-сервис.

Бизнес-карта – удобный инструмент, который дает клиенту возможность вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для оформления карты заполните онлайн-заявку на сайте, дождитесь SMS-оповещения от банка об итогах ее рассмотрения, после чего оформите документы с сотрудником банка.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.