В МЧС распространили штормовое предупреждение по ливням на Кубани 16-17 июня

Волны на море поднимутся выше метра Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

На Краснодарский край надвигается непогода. В МЧС распространили штормовое предупреждение. Ливни в регионе ожидаются 16 и 17 июня.

- В период 11-13 часов и до конца 16 июня, а также в течение суток 17 июня, по восточной половине Азовского моря, в том числе в портах Ейск и Темрюк, ожидаются ливни с ухудшением видимости 1-2 км, временами до 500 м. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, при грозах до 25 м/с. Высота волн 0,8-1,3 м, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что все силы и средства МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. На случай ЧС подготовлена оперативная группа и подвижный пункт управления , а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 25 единиц техники, в том числе 7 плавсредств.

Из-за затяжных дождей возможно повышение уровня воды в реках. Обстановку на водоемах также мониторят специалисты.

В МЧС рекомендовали во время непогоды проявлять бдительность и меры пожарной безопасности.