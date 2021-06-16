В Каневском районе иномарку унесло в подсолнухи: пострадали три человека

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась утром 15 июня в Каневском районе по пути в Ейск. Там 54-летний мужчина за рулем «Рено Логан» съехал на правую обочину, после чего машина перевернулась.

- В ДТП пострадали водитель иномарки, 58-летняя женщина-пассажир и 13-летний парень. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - рассказали «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.