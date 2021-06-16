В Сочи выполнили более 80% годового плана энергорайона

Фото: Россети Сочи

Специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» выполнили большую часть мероприятий годовой ремонтной программы до наступления пиковых нагрузок летнего сезона. Это позволит обеспечить дополнительную надежность электроснабжения популярных курортных зон в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края.

В годовой план ремонтной программы внесены энергообъекты четырех районов Большого Сочи, а также ряд населенных пунктов Туапсинского района. Всего с начала 2021 года энергетики Сочинских электрических сетей отремонтировали 360 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. В общей сложности обновили свыше 2700 изоляторов и почти 400 опор, расчистили почти 370 га просек вдоль трасс ЛЭП для предупреждения нарушений энергоснабжения из-за падений деревьев и веток на провода.

В настоящий момент на всех высоковольтных подстанциях сочинского энергорайона продолжаются мероприятия по ремонту оборудования. На подстанциях 110 кВ «Аше» и «Джубга» завершен ремонт силовых трансформаторов, отремонтировано оборудование на 102 трансформаторных подстанциях распределительной сети.

Согласно утвержденным планам в Сочинском филиале организовано техобслуживание, тепловизионный контроль и диагностика оборудования, продолжается формирование аварийного запаса и подготовка транспорта, проводятся тренировки для штатного персонала.

Запланированный комплекс мер призван обеспечить надежную и стабильную работу электросетевого комплекса в период зимнего пика нагрузок, а также во время прохождения летнего курортного сезона.