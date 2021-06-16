Анапа стала лидером по выявленным случаям COVID-19 за сутки на 16 июня

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом в регионе осложняется.

По данным на 16 июня за сутки в госпитали Кубани попали 100 человек. Лидером по выявленным случаям COVID-19 за сутки стала Анапа здесь заболели 29 человек. Стоит отметить, что на прошлой недели по количеству заболевших два дня подряд лидировал в антирейтинге Сочи.

Также самыми зараженными за день на 16 июня стали Краснодар и Сочи с 25 и 9 случаями коронавируса. По пять заболевших отмечено в Лабинском и Тихорецком районах. По четыре положительных результата в Северском, Крымском и Геленджике.

- По три новых пациента в Брюховецком и Курганинском районах. Два человека - в Новороссийске. Единичные случаи зафиксированы в Кореновском, Туапсинском, Абинском, Апшеронском, Мостовском, Павловском районах и Армавире, - сообщили в оперштабе.

В стационарах в настоящее время лечатся 1075 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому – 1121.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Вениамин Кондратьев призвал отдыхающих на курортах Краснодарского края делать прививку.