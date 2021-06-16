Житель Кубани погиб в пожаре из-за окурка

Пожар случился поздно вечером 15 июня в одной из комнат дома на улице Дербентской хутора Дербентского, что в Туапсинском районе. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Службы оперативно локализовали огонь и обнаружили внутри тело. На кровати лежал 40-летний хозяин дома.

- По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.