В Геленджике пассажира самолета арестовали на двое суток за дебош

Аэропорт Геленджика. Фото: архив "КП"

Полицейские Геленджика арестовали дебошира, прилетевшего на курорт из Москвы. По сообщениям свидетелей, он вел себя неадекватно – орал матом и занял три кресла в самолете. Он улегся на них и не хотел вставать.

- В отношении нарушителя составлен административный протокол за «Мелкое хулиганство». От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, - сообщается на сайте «МВД-медиа».

Дебошира арестовали на двое суток. Сейчас он находится под стражей.