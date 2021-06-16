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Происшествия16 июня 2021 13:02

В Геленджике пассажира самолета арестовали на двое суток за дебош

Мужчина орал матом и занял три кресла
София ФОМЕНКО
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Аэропорт Геленджика. Фото: архив "КП"

Аэропорт Геленджика. Фото: архив "КП"

Полицейские Геленджика арестовали дебошира, прилетевшего на курорт из Москвы. По сообщениям свидетелей, он вел себя неадекватно – орал матом и занял три кресла в самолете. Он улегся на них и не хотел вставать.

- В отношении нарушителя составлен административный протокол за «Мелкое хулиганство». От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, - сообщается на сайте «МВД-медиа».

Дебошира арестовали на двое суток. Сейчас он находится под стражей.