В Сочи открыли два новых пункта для вакцинации от коронавируса

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В Адлерском районе Сочи появились два новых пункта для вакцинации от коронавируса. Их пропускная способность – 50 человек в день. Они рассчитаны в основном на отдыхающих, однако привиться могут и местные жители.

- Удобство вакцинации в том, что ее можно пройти даже во время экскурсии, без очереди и предварительной записи, - уточняют в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

При этом туристы могут сделать сразу двухкомпонентную прививку. Для этого нужны паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Отметим, что всего в Сочи открыто 16 пунктов вакцинации, в том числе и в торговом центре. В отдаленных же пунктах работает передвижной ФАП.

Тем временем губернатор Краснодарского края призывает жителей и гостей региона сделать вакцину от коронавируса. Главный аргумент "за" - коллективный иммунитет. Чем больше людей сделают прививку, тем быстрее снизится общий уровень заболеваемости.