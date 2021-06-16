В Кадастровой палате Кубани временно ограничили личный прием граждан из-за коронавируса

Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Из-за коронавируса Кадастровая палата края временно ограничила личный прием граждан. Заявители могут направлять обращения письменно по почте, электронкой, либо через официальный сайт палаты.

- Личный прием граждан приостановлен в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению заболеваемости коронавирусной инфекцией, и в соответствии с приказом Росреестра от 18.03.2020 № П/0083 “О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции”, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе ведомства.

Получить информацию по услугам Росреестра и задать интересующие вопросы можно по круглосуточному телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.