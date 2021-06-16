МТС обеспечила 4G все лагеря детского центра «Орленок»

- 4G МТС работает в “Орленке” на площади в 250 га. Впервые LTE заработал на высоких скоростях на самой большой концертной площадке лагеря - эстраде «Фестивальной». Также МТС улучшила интернет в районе астрономической обсерватории, где проходят увлекательные лекции и на пляжах центра, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” специалисты оператора связи.

В «Орлёнке» работают десять базовых детских лагерей. За год в центре проходит 13 смен, их участниками становятся свыше 20 тысяч ребят из России, стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет.

- Для МТС почетно обеспечивать высокое качество связи и интернета в таком знаковом для всех российских детей месте. С помощью интернета ребята в соцсетях ведут хронику своего отдыха, ярких событий и обучения, а также он является помощником в участии творческих конкурсов нашего проекта «Поколение М». Наконец, это один из способов связи с родителями и домом, возможность делиться фото и видео, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.