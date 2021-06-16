В Новороссийске задержали аниматоров-зазывал в костюмах коней

Фото: инстаграм мэра Новороссийска

В Краснодарском крае продолжается борьба с навязчивыми зазывалами. На этот раз нарушителей порядка обнаружили в Новороссийске. На набережной курорта задержали двух коней-зазывал, которые слишком активно агитировали туристов с ними сфотографироваться. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.

- С началом лета жители все чаще жалуются на хамское поведение уличных униматоров, которые навязывают им фотосессии за деньги. Они ведут себя самым неподобающим образом. Все инциденты поручил проверить. Сейчас на набережной патрулируют сотрудники ППС. Они выявили, что жалобы жителей обоснованы и задержали горе-аниматоров. Их противоправные действия пресечены, - написал в своем Инстаграме мэр.

Двух мужчин в плюшевых костюмах доставили в отдел и составили на них административный протокол. Законодательно за навязывание услуг им грозит штраф до пяти тысяч рублей.