На курорте «Роза Хутор» открыт термально-развлекательный комплекс SunShine Park

Фото предоставлено курортом "Роза Хутор"

В состав комплекса с уникальным живописным видом на горы входят: бассейн 18 на 8 метров, панорамная сауна, чилаут-зона с лежаками для солнечных ванн, гастробар, а также все необходимое для отдыха у воды.

«Мы ориентируемся не только на молодёжный, но и на семейный отдых. Глубина нашего бассейна составляет 135 сантиметров, что очень удобно для отдыха с детьми. Посещать комплекс могут семьи с детьми любого возраста, до 4-х лет - бесплатно. Всем детям предоставляются спасательные круги, нарукавники и жилеты, а за безопасностью следит профессиональный спасатель. Для всех отдыхающих, несмотря на возраст, в Sunshine Park есть множество надувных игрушек, кругов, которые дарят позитивные эмоции, яркие впечатления и отличные фотографии. Для молодёжи у нас проводятся вечеринки у бассейна, а в ближайших планах – анимационные программы для детей», - рассказала управляющая комплексом SunShine Park Елена Давыдова.

Параметры чистоты воды в термальном комплексе обеспечивает и контролирует самое современное оборудование с автоматической системой фильтрации воды и поддержания уровня хлора. Система коагуляции, позволяет обеспечить задержку мелких частиц и на выходе иметь более качественную воду. На горном море установлена дополнительно система ультрафиолета для обеззараживания воды, которая также убирает запах хлора.

«Наш комплекс рассчитан на работу не только летом, но и зимой, он круглогодичный. Температура воды в бассейне регулируется в зависимости от погодных условий и постоянно поддерживается в диапазоне 33-35 градусов даже в самые суровые заморозки», - пояснила Елена Давыдова.

Бонусом к купаниям на свежем горном воздухе – приятная атмосфера, которую создает грамотное музыкальное сопровождение. И, конечно же, здесь можно сделать замечательные фотографии на фоне впечатляющих горных панорам. Работает SunShine Park курорта «Роза Хутор» с 10:00 до 22:00.