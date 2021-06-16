В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

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С 16 июня до середины 17 июня на участке Магри-Веселое над Черным морем объявлено штормовое предупреждение по формированию смерчей. Ожидается шквалистый ветер и сильный дождь. Спасатели рекомендуют оставаться дома.

- При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае ЧС нужно звонить по номерам 01 и 101 с мобильных устройств. Также можно набрать телефон доверия МЧС - 8 (861) 268-64-40.