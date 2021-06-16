Миграционная ситуация в регионе под контролем депутатов

Открывая совещание по вопросам миграции, председатель ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание на то, что наш край – регион с благоприятными для проживания и трудовой деятельности условиями. Он привлекает потоки мигрантов. В подтверждение тому статистика:

Миграционный прирост за 2020 год на Кубани составил 33 с половиной тысячи человек, в том числе из других стран прибыло больше 20 тысяч. За год увеличилось количество жителей в 31-м из 44-х муниципальных образований края. Больше всего приехавших в Краснодар, Анапу, Новороссийск, Горячий Ключ и Сочи. Прогнозируемый миграционный прирост в этом году также составит порядка 30 000 человек.

Парламентарии сошлись во мнении, что миграционное законодательство необходимо совершенствовать и усилить дополнительные меры профилактики и предупреждения нарушений. В частности, речь идет о неоказании господдержки по предоставлению средств краевого бюджета гражданам, наказанным за нарушение миграционного законодательства при привлечении к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства.

Большое внимание на совещании было уделено вопросам влияния миграционных потоков на социальную сферу, общественную безопасность, межнациональные отношения в регионе. Законодатели пришли к выводу, что работа должна начинаться в районах, и, если зафиксирован прирост населения, необходимо планировать строительство новых детских садов, школ, медпунктов, развивать всю сопутствующую инфраструктуру.

Что касается приглашения трудовых мигрантов из-за рубежа, здесь у депутатов позиция однозначная: неукоснительное соблюдение миграционного законодательства.

- Необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся рычаги по регулированию миграции в крае. Поэтому необходимо продолжать мониторинг миграционных процессов для принятия своевременных решений. Мы готовы к сотрудничеству со всеми профильными структурами по выработке совместных предложений по дальнейшему совершенствованию миграционного законодательства, – подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию, в основу которой легли все прозвучавшие рекомендации и предложения.