В ЕР рассказали о мерах поддержки граждан по итогам 5 лет работы

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

В «Единой России» отчитались об исполнении партийной программы от 2016 года. Было отмечено, что за прошедшие 5 лет партия добилась существенного увеличения помощи различным категориям граждан. Причем не только малоимущим, но и предпринимателям, а также семьям с детьми.

Основой программы ЕР 2016 года было выполнение государственных обязательств в сфере адресной помощи гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это позволило людям не остаться совсем без средств к существованию. Также депутаты-единороссы обеспечили ряд льгот и пособий для пенсионеров и других слабозащищенных категорий граждан, пишет nashgorod.ru.

Так, пенсионеров освободили от налога на одну квартиру, дом или комнату. Сюда же входит гараж и дачные 6 соток. Что касается пенсий по инвалидности и других соцпособий, то они теперь будут назначаться по упрощенной процедуре. Кроме этого, инвалидам теперь доступно получение технических средств реабилитации не по месту прописки, а по месту проживания.

По словам депутата Михаила Терентьева, в 2021 году вводится механизм электронной сертификации. Это повысит конкуренцию среди поставщиков технических средств реабилитации, а также упростит получение денег на их приобретение.

Со следующего года в РФ введут презумпцию согласия на перерасчет пенсий в сторону увеличения. Аналитики сообщили, что для российской правовой системы это первая подобная инициатива.

Единороссы особое внимание уделили работе коллекторов, точнее, защите граждан от их незаконных действий. Теперь за подобное их будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей.

Также партия инициировала и провела закон, запрещающий забирать за долги некоторые соцвыплаты, например, деньги, поступившие в качестве алиментов, или средства маткапитала. По словам главы думской фракции ЕР Андрея Исаева, ИП и самозанятые также получили неизымаемую сумму. С их счетов запрещено снимать полностью все деньги, должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму. Такой же механизм защищает людей с пенсией и зарплатой на уровне прожиточного минимума.

Работают в партии над правками к закону об алиментах, ужесточающими его. Сегодня в России примерно каждая пятая мать-одиночка получает алименты по решению суда. В среднем задолженность по каждому подобному случаю составляет 140 000 рублей.

Как сообщает сайт er.ru, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что предвыборная программа 2016 года была актуальна на протяжении всей пятилетки. Также он отметил, что программа прошла проверку на прочность.

«На Кубани программа «Доступная среда» реализуется с 2016 года. Господдержка направлена на то, чтобы создать равные возможности и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

За пять лет более 400 социально значимых объектов, почти 250 единиц транспорта, почти 500 остановок и 1,5 тысячи пешеходных переходов были адаптированы под граждан с инвалидностью.

В этом году средства в размере 177 млн рублей направят на создание беспрепятственного доступа к более чем 50 соцобъектам, почти 20 единиц транспорта оборудуют радиоинформаторами, звуковыми и визуальными табло для слабовидящих и незрячих людей. Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья модернизируют около 100 пешеходных переходов и около 20 остановок общественного транспорта», - сказала региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», вице-спикер городской думы Краснодара Татьяна Гелуненко.