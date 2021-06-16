Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Сочи: туристы могут привиться, приехав на море

В Сочи работают пункты вакцинации для туристов

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае контролируема, но власти курортного региона призывают приезжающих прививаться. Вакцинация - это пока единственный способ спасения от инфекции. Мобильные пункты вакцинации в Сочи теперь принимают и гостей.

Они находятся по адресам:

в ТРЦ «Море Молл» в Сочи;

в Олимпийском парке в Сочи (напротив планетария «Сириус» и у олимпийских колец недалеко от ж/д вокзала).

Всем, кто решил сделать укол, нужно просто захватить с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. По этим документам медики определят данные о вашей прививке (если это второй компонент) или внесут данные (если это первый компонент).