Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Сочи: туристы могут привиться, приехав на море

В Сочи работают пункты вакцинации для туристов
Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае контролируема, но власти курортного региона призывают приезжающих прививаться. Вакцинация - это пока единственный способ спасения от инфекции. Мобильные пункты вакцинации в Сочи теперь принимают и гостей.
Они находятся по адресам:
в ТРЦ «Море Молл» в Сочи;
в Олимпийском парке в Сочи (напротив планетария «Сириус» и у олимпийских колец недалеко от ж/д вокзала).
Всем, кто решил сделать укол, нужно просто захватить с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. По этим документам медики определят данные о вашей прививке (если это второй компонент) или внесут данные (если это первый компонент).