Концерн «Покровский» обеспечил кубанским школьницам поездку на всероссийский экоконкурс

Фото: с сайта Ейск инфо (yeisk.info)

Учащиеся дома детского творчества станицы Камышеватской Ейского района Валерия Удикова и Дина Вохмина прошли в финал всероссийского экоконкурса «Планета — наше достояние».

Вместе со своим руководителем, педагогом дополнительного образования Ириной Фроловой, школьницы были приглашены на очный этап конкурса, который пройдет в Москве 12 и 13 июля. Защита проектов состоится в Общественной палате РФ.

Поддержать юных экологов предложил заметил замглавы Ейского района Михаил Дьяченко и руководство концерна «Покровский».

Михаил Дьяченко, начальник управления образования района Лидия Браун и представитель концерна «Покровский» Иван Лария лично встретились участницами конкурса и педагогом. Иван Лария пожелал им победы и передал средства на взнос участников и дорогу в столицу. Валерия и Дина в ответ подарили спонсору кукол ручной работы.

Борьба за победу на Всероссийском конкурсе «Планета — наше достояние» идет нешуточная. В заочном этапе приняли участие 1,5 тысячи человек из 85 субъектов России. Конкурсанты от 10 до 25 лет представили свои рисунки, эссе, фотографии и видеоролики на тему охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов. Треть из них приглашены в столицу на очный этап конкурса. Известно, что победителей и призеров наградят ценными призами, в том числе путевками во всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае.