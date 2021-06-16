Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Туапсе: гостей города тоже будут прививать

Пункт вакцинации для гостей открыт и в Туапсе

В Краснодарском крае несколько курортных городов будут вакцинировать от коронавируса отдыхающих. Для этого туристам нужно будет всего лишь захватить три документа: паспорт, медполис и СНИЛС. "Комсомолка" узнала, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Туапсе находится на центральной площади города.

Напомним, Краснодарский край не собирается закрывать курорты. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

– Сейчас мы не собираемся закрывать ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений, – сказал глава Краснодарского края, призвав гостей делать прививку.