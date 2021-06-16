Строительство спорткомплекса в Динском районе закончат к августу 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортивный комплекс площадью в 1,6 тысяч квадратов откроют в станице Новотитаровской. Сейчас тут вовсю идут работы – завершено 32% из ста. Закончить все планируют к концу августа 2021 года.

- Здесь жители и гости смогут заниматься гандболом, волейболом, баскетболом, теннисом и мини-футболов. Рабочие строят металлокаркас и обрабатывают несущие конструкции, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что подобные объекты по всему региону строятся с 2017 года.