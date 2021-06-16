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Жители Краснодара выберут музыкальное сопровождение для фонтана на Главной площади. Для голосования предлагаются произведения трёх русских композиторов: Петра Чайковского, Игоря Стравинского и Александра Скрябина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- 19 и 20 июня, фонтан будет работать под музыку, которую выберут жители, - уточнили в пресс-службе. – Проголосовать можно на официальном сайте администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что фонтан на Главной площади Краснодара исполнит Лезгинку, Камаринскую и Марш Черномора Михаила Глинки. Всего же на плоскостном светомузыкальном фонтане прозвучат более 20 известных произведений великого русского композитора.