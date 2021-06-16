Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани мысу Кадош присвоят статус лесопаркового зеленого пояса. Это увеличит площадь охраняемой территории с 37 до 130 га, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Мыс Кадош – это уникальное место, и у некоторых есть соблазн начать там жилое строительство. Мы этого не можем допустить, именно поэтому важно придать территории статус лесопаркового пояса, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что свое же современное название достопримечательность получила благодаря художнику Александру Киселеву – памятник природы он запечатлел на своих картинах «Кадошские скалы» и «Спуск к морю». вдохновляло это место и режиссеров на съемки фильмов.